Gols brasileiros marcam empate do Werder Werder Bremen e Stuttgart empataram por 4 a 4, neste domingo, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. E o destaque, para variar, foi a presença de brasileiros em campo, autores de cinco dos oito gols marcados nos jogos: Aílton fez dois para o Werder, líder absoluto com 62 pontos, e soma agora 24 na artilharia da Bundesliga e Bordon fez três para o Stuttgart, terceiro colocado, com 48. Em outro jogo da rodada, o Hamburgo derrotou o Kaiserslautern por 3 a 2.