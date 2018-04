GOLS - Confira os lances de São Paulo, Fluminense e Vasco

O São Paulo jogou mal, mas venceu o São Bento por 1 a 0, no Morumbi, gol de pênalti de Rogério Ceni, pelo Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, o Fluminense precisou de apenas 15 minutos para fazer 3 a 0 no Bonsucesso no Maracanã, numa partida em que os garotos Gerson e Kennedy voltaram a jogar bem, e o Vasco manteve a liderança ao bater o Resende por 1 a 0, em São Januário. Confira os gols da quinta-feira!

SÃO PAULO 1 X 0 SÃO BENTO

FLUMINENSE 3 X 0 BONSUCESSO

VASCO 1 X 0 RESENDE