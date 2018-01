Gols dão prestígio a Jorge Wagner Quando chegou ao Corinthians, já com o Campeonato Paulista iniciado, o meia Jorge Wagner foi causa de desconfiança para muitos torcedores no Parque São Jorge. Afinal, pensavam que um jogador que estava na reserva no Cruzeiro não teria condições de suprir a ausência de um meia de ligação e fazer a torcida esquecer Ricardinho. Mas bastaram poucos jogos, apresentações convincentes, especialmente a de domingo no Pacaembu, e gols para o jogador desfazer qualquer dúvida e ganhar prestígio dentro e fora de campo. ?Sinceramente não esperava que ele conseguisse um desempenho tão bom tão cedo?, comemorou o técnico Geninho. Segundo o treinador, seria natural que Jorge Wagner demorasse um tempo para se entrosar com os novos companheiros e a rápida adaptação foi uma boa surpresa. ?Em parte, o fato de não termos alterado as características do jogador, que está tendo a liberdade de não precisar voltar muito para marcar, está fazendo com que ele fique à vontade.? O técnico, no entanto, ressalta que o jogador não deve ser comparado a Ricardinho. ?Os dois têm características bastantes diferentes. O Ricardo é um meia de armação que cadencia o jogo enquanto o Jorge é um atleta que sobe mais à área?, explica Geninho, que dificilmente contará com com Kléber contra o União Barbarense, e praticamente está descartando a presença do atacante Gil na partida desta quarta-feira, às 21 horas, no Pacaembu. A equipe joga por um empate para ir às semifinais do Paulista. Jorge Wagner se diz feliz e acha que ainda pode evoluir. ?Aos poucos vou desenvolvendo meu futebol e a tendência é melhorar cada vez mais?, observou o meia. As comparações com Ricardinho, segundo ele, não incomodam. ?Mas gostaria de ressaltar que minhas características são diferentes das dele.? O meia corintiano diz não guardar mágoas de sua passagem pelo Cruzeiro, quando chegou a ser afastado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. ?Infelizmente aconteceu no ano passado um problema que há havia ocorrido no ano anterior: fizemos um bom primeiro semestre e caímos de produção no segundo.? Jorge Wagner espera que a boa fase continue. ?Espero que com as vitórias o grupo ganhe mais e mais confiança?, observa. Mas ainda há o que evoluir. ?Ainda precisamos trabalhar para evitar alguns erros, como certos gols de bola parada que tomamos na primeira fase.?