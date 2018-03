Gols dão vaga para Rafael no Criciúma O meia Rafael, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Rio Branco, deve ser a novidade do Criciúma para o jogo desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Saindo da reserva, ele fez os dois gols que o clube catarinense marcou no até agora no Brasileiro: na vitória sobre o Vasco e empate com São Paulo. Com a entrada de Rafael no time titular, quem deve perder a posição é Douglas. No mais, o Criciúma terá a mesma formação da última rodada, com 6 jogadores no meio-de-campo e apenas 1 no ataque.