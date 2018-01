Gols de bola parada desanimam Barbieri O técnico do Guarani, Barbieri, estava inconsolável, após a derrota por 3 a 0 para o Goiás, neste domingo, no Serra Dourada. Após o jogo, ele avaliou que sua equipe cometeu erros primários de marcação e a derrota veio nas bolas paradas. ?A gente não pode aceitar uma coisas dessas?, disse Barbieri. ?Tomar três gols da forma que tomamos não posso aceitar.? Barbieri considera que sua zaga falhou na marcação e na falta de atenção. ?Nós treinamos situações como as que tomamos os gols, ficamos atentos em bola na primeira trave, na segunda, mas agora vamos conversar, acertar tudo e e vamos reagir na competição.? Barbieri também avaliou que as mudanças que fez, ao longo do jogo, não surtiram o efeito esperado. ?O Goiás jogou com três volantes, o Araújo vinha buscar a bola, atrás, tentei de tudo e nada deu certo.? Agora, ele acredita que o Guarani terá de se esforçar mais para conquistar os pontos e buscar uma vaga na Copa Sul-Americana, o que deixa transparecer que o time de Campinas, na 12ª derrota fora de casa, ficou mais distante de uma vaga na Taça Libertadores.