Gols de Guilherme não ganham Parreira Guilherme está cada vez mais longe do Corinthians. Apesar dos 13 gols que marcou no segundo semestre, não foi o centroavante que Parreira esperava e chegou a ser substituído por Leandro na final do Brasileiro, contra o Santos. Por isso, voltará ao Atlético-MG, em janeiro. O time mineiro cedeu Marques ao Vasco e conta com a volta de seu artilheiro. Virgílio Alves Júnior, irmão e procurador de Guilherme confirmou a volta do jogador ao Atlético em 6 de janeiro. O técnico Geninho disse ao presidente Alexandre Kalil que, em outras posições, é possível fazer improvisações, mas que, para o ataque, não abre mão de Guilherme. Kalil atendeu ao técnico e fará tudo para ficar com o atacante. Para substituir Guilherne na luta pela Libertadores, o Corinthians não pretende gastar muito. Talvez Parreira tenha de se contentar com Leandro. "Já estamos procurando outro atacante, apesar de Guilherme não haver decepcionado", afirmou Antonio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do Corinthians. Viola, vice-artilheiro da Liga Turca com 11 gols, joga pelo Gaziantespor e ofereceu-se para voltar ao Corinthians.