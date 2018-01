Gols de Rico ofuscam Meninos da Vila A torcida sabia que a noite seria de um dos ?Rs" e os candidatos mais fortes eram o endiabrado Robinho e o artilheiro Ricardo Oliveira, mas quem brilhou foi Rico, que levou Fábio Costa a perder a cabeça, a defesa santista à loucura e fez os dois gols da inesperada vitória da Portuguesa Santista, em Ulrico Mursa. ?Quando o Souza disse terça-feira que se o Santos tinha Robinho e Diego a Portuguesa Santista tinha Souza e Rico, ele não estava provocando os santistas. Só queria dizer que trabalhamos muito para conseguir esse grande resultado", disse Rico. ?Sabia que o nosso grupo estava preparado para superar o Santos." Com a humildade de sempre, Pepe preferiu elogiar a aplicação dos jogadores na marcação e a seriedade com que enfrentaram o melhor time do Brasil, na sua opinião, a falar do forte esquema de marcação que montou para anular os principais jogadores santistas, com Fabrício colando em Elano e Vandir não dando espaço para Robinho trabalhar. Fábio Costa, expulso de campo no começo do segundo tempo por ter feito uma falta violenta em Rico, e depois tentou brigar com o preparador físico da Santista, Miltinho, já estava irritado antes do jogo, quando foi verificar o estado do gramado. ?No domingo, nos obrigaram a jogar às 11 horas da manhã, com um calor de 44 graus, e hoje aqui nesse campo, cheio de buracos e morrinhos, submetendo os jogadores ao constante risco de torções e contusões mais sérias. É um desrespeito com os profissionais." Após a expulsão, o goleiro se recusou a falar com os jornalistas. Com a expulsão de Fábio Costa, o Júlio Sérgio será goleiro contra o São Paulo, sábado à noite, na Vila Belmiro, enquanto André Luís, que não jogou por causa da expulsão de domingo, retorna à zaga. Michel pode voltar à lateral-direita, enquanto Nenê deve ser o substituto de Elano, que recebeu o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão. Outra novidade vai ser a volta de Leão ao banco, depois cumprir a suspensão em razão da expulsão na finalíssima do Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians. Nesta quinta-feira, às 16 horas, os jogadores se reapresentam no Centro de Treinamentos Rei Pelé, quando Leão começa a reestruturar o time.