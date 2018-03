Gols devolvem confiança a Anaílson Se o São Caetano voltou a vencer e fez as pazes com sua torcida, o time deve muito ao meia Anaílson. Ele marcou os dois gols na vitória sobre o Paysandu, domingo, que selou a trégua com os torcedores. O jogador acredita que, agora, vai ganhar confiança para reconquistar a camisa de titular no Azulão, perdida com a chegada de Mário Sérgio. Humilde, aos 25 anos, e ainda acreditando ter longevidade no futebol, Anaílson acredita que tudo acontece na hora certa. A paciência passa a ser virtude para quem deseja vencer. "Nunca deixei de treinar normalmente e nem reclamei de ficar na reserva. O esquema do técnico (Mário Sérgio) é diferente e a gente precisa respeitar", diz, o meia-atacante. Baixinho e franzino, Anaílson carrega ainda o sotaque de maranhense, nascido na cidade interiorana de Estreito. Ele acha que sempre precisará conviver com o fato de não dispor de um porte físico avantajado, necessitando compensar esta deficiência com muita agilidade e habilidade. "Não dá para eu crescer mais em tamanho, mas acho que posso melhorar em posicionamento dentro de campo e também nas funções que desempenhar a pedido do técnico. Até marcar já estou aprendendo", garante. Mas este não é seu forte. Ele é muito técnico, motivo pelo qual ganhou do ex-técnico Jair Picerni um lugar no time e um espaço para mostrar suas qualidades. No Brasileiro de 2001, atuou 31 jogos e marcou sete gols. Ano passado só atuou 19 jogos e não marcou. Este ano a situação ficou pior. Várias vezes nem ficou no banco e neste campeonato só tinha começado o jogo contra o Grêmio, em casa, que terminou 1 a 1. Apesar da visível falta de preferência do técnico, Anaílson está longe de se abalar ou ameaçar alguma reação. "Respeito a posição do técnico, mas vou ficar sempre pronto para entrar no time", comenta. Mesmo tendo sido apontado como principal responsável pela segunda vitória em casa, o meia não deve ter muito espaço com o treinador, principalmente nos jogos fora de São Caetano. A regra já vale para o próximo compromisso, domingo, diante do Figueirense, em Florianópolis.