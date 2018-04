Gols do Palmeiras somem sob comando de Muricy Ramalho

Balançar as redes. Este é o novo problema do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Sob comando de Muricy Ramalho, a média de gols marcados pela equipe caiu drasticamente. De um dos ataques mais positivos, o alviverde passou a ter uma média de menos de um gol por jogo. Com o novo técnico, foram seis jogos e apenas cinco gols, média de 0,83 por partida.

Veja também:

Muricy volta a sofrer com desfalques no Palmeiras

Palmeiras lança terceira camisa para 2009, de cor azul

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Sob comando de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras disputou sete jogos no Brasileirão, fez 11 gols - média de 1,57 por jogo. Com Jorginho, também foram disputadas sete partidas. O time teve seu melhor desempenho no setor ofensivo e balançou as redes por 15 vezes, média de 2,14.

TREINADOR JOGOS MÉDIA DE GOLS Luxemburgo 7 1,57 Jorginho 7 2,14 Muricy 6 0,83

O presidente Luis Gonzaga Belluzzo comentou o mau momento do ataque. "Temos de caminhar com calma. Trata-se de uma fase ruim. O grupo tem qualidade e logo voltará a vencer. Não tenho dúvidas de que brigaremos pelo título do Brasileirão. O elenco palmeirense é de grande qualidade."

O Palmeiras tem Obina, Ortigoza, Daniel Lovinho, Robert e Lenny como atacantes. Belluzzo está atrás de Vagner Love, mas considera a negociação com o CSKA complicada. "Fizemos a nossa proposta e estamos aguardando por uma resposta dos russos. A conversa ainda não foi encerrada."

Quem também falou da má fase do ataque palmeirense foi Diego Souza. "Existem dificuldades, não posso negar. O Palmeiras está na frente no campeonato e os rivais reforçaram a marcação. Já erramos o que poderíamos, agora temos de voltar a marcar gols para vencer."