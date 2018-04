Gols do Palmeiras somem sob o comando de Muricy Balançar as redes se tornou o novo problema do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Sob comando de Muricy Ramalho, a média de gols marcados pela equipe caiu drasticamente. De um dos ataques mais positivos, o time do Palestra Itália passou a ter uma média de menos de um gol por jogo. Com o novo técnico, foram seis jogos e apenas cinco gols, média de 0,83 por partida.