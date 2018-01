Gols empolgam Ricardinho no Sport-PE Os quatro gols marcados na vitória do Sport por 4 a 2 contra o Santa Cruz pela Copa Pernambuco, no último domingo, motivou o atacante Ricardinho para a partida contra o Brasiliense pela segunda fase da Série B do Brasileirão, que acontece sexta-feira, em Brasília, no estádio Boca do Jacaré. Apesar de não estar escalado entre os titulares, ele tem grande possibilidade de entrar no lugar de Weldon, que está com conjuntivite e ainda não treinou. Na tarde desta quarta-feira, o técnico Hélio dos Anjos fez o coletivo para acertar os últimos ajustes para a partida. Ele confirmou o zagueiro Marcão como titular - improvisado na lateral-esquerda.