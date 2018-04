Gols fazem Cicinho sonhar com Seleção Os dois gols que marcou contra o Paysandu, somados aos outros sete que fez no ano, deram uma certeza a Cicinho: a Seleção Brasileira está próxima. Ele acha que sua chance chegará em breve. "Eu tenho jogado bem, todo mundo tem falado isso. O meu rendimento tem sido uniforme e quando o jogador está em boa fase, acaba tendo uma chance. Não importa se joga no Brasil ou na Europa. O Magrão foi chamado agora e logo vai chegar a minha vez. Tenho certeza." Cicinho acha que, com a chegada de Leão, passou a ser menos afoito nas jogadas de ataque. "O Cuca e o Leão me dão a mesma liberdade de atacar, mas eu percebi que estava sendo muito afoito no tempo do Cuca. Quem joga atrás e chega no ataque tem duas ou três chances no jogo. Não pode errar. Acho que melhorei nesse aspecto." Renan é outro jogador que ficou feliz com o próprio rendimento contra o Paysandu. Ele ficou sabendo que jogaria quando faltavam apenas dez minutos para a partida. E mesmo assim, acha que deu conta do que foi pedido. "O treinador gostaria de ver o volante saindo e arriscando chutes na área do adversário. Foi o que eu fiz. Os dois primeiros chutes foram meus. No segundo tempo, o pedido foi para que eu ficasse um pouco mais fixo na defesa, marcando o Alexandre. Obedeci e acho que fui bem", diz. Ele não sabe se começará a partida contra o Palmeiras, sábado, mas por via das dúvidas, não tirou os olhos da televisão durante o jogo do próximo rival contra o São Caetano. "Nem sei se vou jogar e muito menos o que vou fazer em campo, mas não quero ficar desprevenido. Quero analisar direitinho o que o pessoal que joga no meu setor está fazendo para poder atuar bem contra eles."