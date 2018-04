Gols movimentam 4ª rodada do Brasileiro. Assista!

Gols bonitos ou feitos, de pé ou de cabeça. Gols de todos os jeitos e formas marcaram a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os paulistas, o único que comemora no final de semana será o Palmeiras, que após 10 jogos conseguiu voltar a vencer o rival Corinthians. Já Santos e São Paulo empataram. Enquanto o Alvinegro da baixada viu a vitória sobre o Sport escapar na Vila Belmiro, o Tricolor foi até Porto Alegre e voltou sem ver o placar no Beira-Rio se mexer diante do Internacional. Na Série B, o Botafogo venceu o Vitória e está com 100% de aproveitamento na competição. Confira os melhores momentos dos jogos:

CORINTHIANS 0 x 2 PALMEIRAS

INTERNACIONAL 0 x 0 SÃO PAULO

SANTOS 2 x 2 SPORT

BOTAFOGO 2 x 0 VITÓRIA

FLAMENGO 2 x 3 FLUMINENSE

ATLÉTICO-MG 3 x 0 VASCO