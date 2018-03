Gols não empolgam revelação da Ponte O atacante Jean foi o grande responsável pela goleada de 4 a 1 da Ponte Preta sobre o Vitória no último domingo. O jogador entrou em lugar de Adrianinho e mudou a postura do time de Campinas na partida ao marcar dois gols. Jean Carlos Macedo da Silva é um dos 19 jogadores revelados pelo próprio clube e que estão correndo atrás de uma oportunidade no futebol. Lançado no time profissional pelo técnico Oswaldo Alvarez, o atacante já marcou oito gols nas 42 partidas que fez com a camisa da Ponte Preta. "Estou buscando meu espaço no futebol e, como atacante, preciso marcar gols. Desta vez fui feliz com dois gols, mas não posso me empolgar, pois ainda tenho muito a aprender no futebol", disse o atacante. O xodó do time de Campinas, entretanto, deve seguir como reserva para o jogo da próxima quinta-feira, contra o Fluminense, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A intenção é deixá-lo como opção para entrar no decorrer dos jogos, uma vez que Jean costuma render muito mais quando entra no segundo tempo.