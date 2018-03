Gols não iludem artilheiro palmeirense O salário é de R$ 1.800,00 mensais. O patrimônio pessoal resume-se a um Gol ano 2001, comprado recentemente e que será quitado em 36 parcelas. Mas Diego Souza, autor de três dos quatro gols do Palmeiras na vitória por 4 a 0 sobre o São Raimundo sábado, está animado. Quer aproveitar o momento para deslanchar na carreira, que quase foi interrompida ano passado depois de uma frustrante passagem pelo Joinville. Aos 19 anos, sonha com o pé no chão. Quer cumprir o contrato que tem com o clube até 2006 para comprar uma casa para os pais nas proximidades do Palestra Itália. E de imediato espera reparar aquele que considera o maior erro da sua vida: ter abandonado os cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. ?Deus me deu uma luz no sábado e agora tenho de arrebentar. Já errei o que tinha de errar nos juniores. Agora sou profissional e sempre serei alvo de atenção da imprensa e dos torcedores. Até o penteado no estilo rastafari faz parte do passado." Diego fala com propriedade. Ano passado, foi emprestado ao Joinville após disputar a Copa dos Campeões pelo Palmeiras, improvisado na lateral-esquerda. Em Santa Catarina, jogou apenas uma partida e foi encostado. A saudade da família e a falta de perspectivas falaram mais alto e o meia retornou a São Paulo sem avisar ninguém. Foi afastado por Márcio Araújo, que coordena as categorias de base no clube. Passou o final do ano em casa sem saber o que fazer. ?Para não perder a forma, passei a correr sozinho e até joguei na Portuguesinha da Ponte Rasa, um time de várzea." Em janeiro, o meia foi lembrado pelo técnico dos juniores do Palmeiras Karmino Colombini, e fez parte da equipe vice-campeã da Copa São Paulo. Suas boas atuações chamaram a atenção de Jair Picerni, que foi buscá-lo no Palmeiras-B. Nascido e criado na Penha, bairro da Zona Leste de São Paulo, Diego jogava descalço na rua quando criança. Aos 13 anos, enfrentou a concorrência de quase 500 meninos e passou na peneira do Corinthians. No entanto, ficou menos de um ano no terrão do Parque São Jorge. A pressão dos pais para que priorizasse os estudos pesou. ?Naquela época só queria brincar, não imaginava que algum dia seria jogador profissional." A chegada ao Palmeiras aconteceu por acaso. Em 1999, Diego acompanhou dois amigos para um teste no time juvenil. Nenhum dos dois passou, mas Diego foi aprovado pelo então técnico Niltinho. ?Agora quero retribuir o que meus pais fizeram por mim. Quando comecei a treinar na Academia, não tinha dinheiro para tomar ônibus e minha mãe foi trabalhar como cabeleireira para colaborar. Por isso, sempre que sobra um dinheiro ajudo em casa. Comprei recentemente um liqüidificador e um guarda-roupa para minha mãe e roupas para o meu pai." Seu salário deverá aumentar nos próximos dias. Uma cláusula do contrato estabelece um reajuste de 20% tão logo complete dez partidas como profissional. Outra preocupação do meia, que está sem namorada, é controlar o assédio das fãs. ?Converso com minha família sobre isso, mas tenho estrutura para saber como me comportar e evito sair muito de casa. Por isso, tento ficar perto apenas dos meus amigos e das pessoas que conheço. Pena que a maioria torce para o Corinthians e não pôde comemorar a vitória sobre o São Raimundo comigo."