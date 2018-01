Gols no final preocupam o São Paulo No domingo, foi o Santos, que venceu com o chute de Carlinhos aos 42 minutos do segundo tempo. Na quarta-feira, o Brasiliense empatou aos 48, também da fase final. O sinal de alerta foi aceso no São Paulo. "Quando o Leão chegou aqui, o time tinha essa falha. Conseguimos corrigir, mas agora perdemos esses pontos dessa maneira. São pontos que não voltam mais. A gente precisa ter mais atenção em campo", afirmou o zagueiro Alex. Para o jogador, que virou titular com a chegada do técnico Paulo Autuori, é preciso ter atenção o tempo todo. E isso não depende do esquema de jogo que o time esteja utilizando. "Pode ser com dois ou três zagueiros, não interessa. Esse último gol, por exemplo, a gente não poderia ter deixado o Marcelinho cruzar, ele é muito bom nesse tipo de jogada", explicou. Precaução do treinador não faltou. "O Autuori colocou o Edcarlos na zaga no lugar do Souza porque a gente estava ganhando por 2 a 1 fora de casa. O jogo estava na mão. E ainda marcamos o terceiro gol e fomos deixar que eles reagissem. Não vai acontecer mais. Queremos esse título do Brasileiro", disse Alex. O lateral Fábio Santos, que entrou no final do jogo, em lugar de Júnior, concorda. "Temos de evitar esses erros. Temos capacidade de melhorar a marcação", afirmou o jogador.