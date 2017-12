Gols no início derrubaram o Palmeiras Os dois gols sofridos em menos de 20 minutos de jogo desmontaram o time do Palmeiras, neste domingo, em Curitiba, na derrota por 4 a 0 para o Atlético-PR. A opinião é do meia Juninho, que lamentou bastante o resultado. ?É muito difícil. O time se prepara e toma dois gols logo de cara. Aí fica muito difícil correr atrás?, disse o jogador, mais uma vez o melhor em campo pelo lado do Palmeiras. Juninho afirmou que o time não soube sair da marcação atleticana e não conseguiu segurar o contra-ataque do adversário. ?O Atlético imprimiu um ritmo forte e soube explorar nossas falhas?, disse Juninho. Evaristo de Macedo, técnico do Atlético-PR, concordou com Juninho. ?Meu time foi muito bem hoje (06), mas o Palmeiras nos propiciou espaços para que as jogadas fossem feitas.? O Palmeiras perdeu a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro. O time de Emerson Leão fora derrotado na rodada anterior, em casa, pelo Flamengo, por 1 a 0. Leão perdeu o sexto jogo no ano. Foram duas derrotas quando ainda era treinador do São Paulo, no Campeonato Paulista, e quatro pelo Palmeiras no Brasileiro. Foi o primeiro revés de goleada. O Palmeiras só volta a jogar no sábado, quando terá o clássico com o São Paulo, às 18h10, no Pacaembu. O zagueiro Gláuber recebeu ontem o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão.