Gols que não comovem o Scolari Dodô, 16 gols na temporada em 13 jogos disputados entre Rio São Paulo e Copa do Brasil. Está jogando como em seus melhores tempos de São Paulo. Nunca foi e nem tem chances de ser chamado por Scolari para a Seleção.França, 13 gols na temporada, em 11 jogos disputados, entre Rio-São Paulo e Copa do Brasil. Vive a melhor fase de sua vida. Teve uma chance de 45 minutos com Scolari e tudo indica que vá assistir a Copa em casa. Romário, 12 gols na temporada, em 11 jogos disputados entre Rio São Paulo e Copa do Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde