Gols tomados em cabeçadas irritam os corintianos Os dois gols que o Corinthians sofreu de cabeça do Universidad Católica revoltaram o téncico Antônio Lopes. E desanimaram os jogadores. ?Nós não podemos tomar gol de bola parada. Não dá para desperdiçar ponto em casa. Os gols que tomamos eram evitáveis?, reclamou Gustavo Nery. ?Nós vacilamos e deixamos de ganhar os três pontos. Tínhamos de ganhar da Universidad. Ficamos duas vezes na frente e tomamos o empate. A sensação foi ter tomado um banho de água fria?, avaliou Nilmar. ?Ficamos desatentos e tomamos os gols em cruzamentos. Tínhamos conversado sobre isso no vestiário. Foi como todos havíamos previsto. Perdemos a chance de ficar na frente do nosso grupo?, disse Rosinei. Ricardinho seguiu pelo mesmo caminho. ?Sofremos gols em momentos chaves. Eles perturbaram o nosso lado psicológico.? Betão e Wescley, que formaram a dupla de zagueiros, saíram de campo xingados por torcedores. Os dois foram acusados de falhar nos gols chilenos, marcados em cruzamentos pelo alto. Já o técnico Antônio Lopes não esperou nem a partida acabar para mostrar os culpados pelo empate. Ficou revoltado com os gols sofridos. Chegou a jogar copos de água no chão e ficou apontando a defesa e balançando a cabeça, irritado, durante a partida. Os jogadores do Corinthians não treinarão nesta quinta-feira à tarde como estava previsto. Todos irão para a Embaixada do México para conseguir o visto de entrada no país. O time jogará dia 9 em Monterrey contra o Tigres. Sem gritos - O torcedor corintiano parece desconfiado quanto ao retorno de Marcelinho Carioca ao Parque São Jorge depois de cinco anos. Mesmo depois de o presidente Alberto Dualib ter dito que a contratação do meia de 35 anos seria um presente para a Fiel. Ele era esperado no Pacaembu, mas não foi assistir ao jogo.