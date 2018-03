Gols tranqüilizam Fábio Júnior no Galo O atacante Fábio Júnior viveu momentos bastantes distintos na vitória por 3 a 0 do Atlético-MG sobre o Fluminense, no último domingo, pelo campeonato Brasileiro. Depois de desperdiçar duas claras oportunidades de marcar, o ex-cruzeirense passou a ser hostilizado pela torcida que compareceu ao Independência. Mas, em lances parecidos, o atacante fez dois gols no segundo tempo, consolidando a vitória atleticana. Mais do que suficiente para que os torcedores substituíssem as vaias pelos aplausos. "A torcida tem a sua maneira de expressar e a gente respeita", comentou o atacante, de 25 anos, que demonstra estar acostumado com as reações passionais dos torcedores. "Acho que faz parte. Só perde quem está ali na hora de finalizar e vai acontecer mais vezes também. Atacante é sempre assim: perde e faz", disse nesta segunda-feira, após o treinamento pela manhã, no CT de Vespasiano. "Estou tranqüilo. O importante é você estar consciente de que está tentando fazer o melhor", completou. Fábio Júnior já participou de sete partidas com a camisa do Galo e marcou cinco gols, sendo três pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil. O jogador ganhou a confiança do técnico Celso Roth, que optou por mantê-lo no time titular e decidiu deixar o centroavante Guilherme no banco de reservas. Na partida contra o Fluminense, ele teve a companhia do jovem Quirino, de 18 anos, dentro da filosofia de ataque veloz e oportunista que Roth quer estabelecer no Atlético. "No jogo em geral nós procuramos nos ajudar ali e demos a nossa contribuição de alguma maneira", comentou Fábio Júnior. Contudo, na próxima partida do clube alvinegro pelo Brasileiro, contra o Vasco, no Rio de Janeiro, ele poderá ter ao lado um ex-compaheiro de Cruzeiro: o atacante Alex Alves, que foi contratado junto ao Hertha Berlim, da Alemanha, e pode estrear com a camisa do Galo em São Januário. Os dois fizeram uma dupla de sucesso no rival, durante o Brasileirão de 1998, quando o Cruzeiro chegou à decisão e ficou com o vice-campeonato.