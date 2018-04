GOLS: Veja como foram as principais partidas pelo Brasil

No domingo de clássicos pelo Brasil, o destaque foi em São Paulo onde o Corinthians novamente levou a melhor sobre o Tricolor paulista. No segundo confronto do ano entre as equipes, Danilo marca para o Alvinegro e Rogério Ceni perde pênalti que poderia ter dado um ponto ao clube do Morumbi. Sábado, a zebra não deu as caras pelos Estaduais. Palmeiras, Grêmio e Flamengo mostraram força como mandante e colocaram mais três pontos na conta. Ninguém goleou, mas as vitórias vieram merecidamente.

SÃO PAULO 0 x 1 CORINTHIANS

BOTAFOGO 0 X 3 SANTOS

CRUZEIRO 1 x 1 ATLÉTICO-MG

BONSUCESSO 0 X 1 VASCO

FLUMINENSE 3 x 1 BOTAFOGO

PALMEIRAS 1 x 0 BRAGANTINO

FLAMENGO 2 x 0 FRIBURGUENSE

GRÊMIO 3 x 1 CAXIAS