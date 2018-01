Gomes e Robinho foram os destaques Ao contrário do que ocorreu na sexta-feira contra o Paraguai, quando fez jogadas brilhantes e vários atletas se destacaram com lances de impacto, como Maicon, autor de um gol que correu o mundo, o Brasil teve desempenho pífio diante do Uruguai. As estrelas se apagaram e ninguém brilhou diante de um adversário que marcou com eficiência. Só dois jogadores conseguiram aparecer bem ? ou um pouco melhor que a média do time. O goleiro Gomes, seguro, e Robinho, que, no entanto, sumiu na segunda etapa. Gomes, camisa 1 do Cruzeiro, ainda não tem a confiança total do público brasileiro. Até porque mostrou falhas durante o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, porém, teve atuação impecável. Não errou nenhuma saída de gol e colocou-se muito bem embaixo da meta. Fez duas defesas difíceis no primeiro tempo, num chute de Choy, de dentro da área, e em cabeçada de Vigneri, evitando resultado que poderia ter sido pior. Não teve culpa no gol. Na segunda etapa, não passou de espectador. O meio e o ataque pouco criaram. O santista Robinho foi quem mais levou perigo com boas finalizações. Numa delas, a bola raspou a trave. Em outras duas, o goleiro Hernandez teve de se virar para evitar o gol brasileiro. De tanto insistir, o atacante chegou ao gol, seu terceiro no Pré-Olímpico, e o primeiro que não saiu de cobrança de pênalti. Aproveitou bom cruzamento de Maicon e apenas empurrou, de cabeça, para a meta uruguaia. No tempo final, contudo, Robinho pouco fez. Seu companheiro de Santos Diego, o principal responsável pela armação, fez a pior partida na competição e acabou substituído por Daniel Carvalho.