Gomes escala Flu sem Romário e Edmundo O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, parece não ser adepto do mistério na hora de anunciar a escalação do time. Hoje, o treinador informou que deve manter no clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã, a equipe que derrotou o Vitória na última rodada. Ou seja, preferiu as jovens revelações das Laranjeiras aos atletas consagrados e experientes, como os atacantes Edmundo e Romário. "Eles estão assimilando bem a mensagem e estão sendo profissionais. O time está bem fisicamente no momento", disse Ricardo Gomes, avisando que não quis criticar o comportamento dos atacantes Romário e Edmundo. O zagueiro Odvan vive um dilema. Seu contrato com o clube se encerra no dia 26 de maio e ainda não foi renovado. O zagueiro também está machucado e não sabe se participará do clássico com o Flamengo. "Estou fazendo o meu melhor e espero renovar com o clube. Estou muito feliz aqui e o ambiente também é bom".