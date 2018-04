Gomes faz treino puxado com garotos do São Paulo

A vitória sobre o Avaí por 2 a 0, no último sábado, no Morumbi, garantiu para quase todo o elenco são-paulino um dia a mais de folga. A reapresentação do grupo acontece apenas nesta terça-feira. Mas os mais jovens sofreram na mão do técnico Ricardo Gomes nesta segunda, quando houve um forte treino de finalizações no CT da Barra Funda.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O técnico exigiu bastante dos garotos do elenco são-paulino, como Aislan, Mazola, Oscar, Sérgio Mota, Wellington e Henrique, que não estão tendo oportunidade de jogar. Ricardo Gomes procurou incentivar bastante os jogadores, sempre parabenizando depois de cada boa finalização. O trabalho durou mais de uma hora.

Além dos garotos, o zagueiro André Dias e o volante Richarlyson participaram da atividade desta segunda-feira. Os dois não enfrentaram o Avaí porque estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo e, por isso, voltaram ao trabalho antes dos demais companheiros de equipe.

O restante do elenco se reapresenta nesta terça-feira para iniciar os trabalhos para a partida contra o Santo André, domingo, em Ribeirão Preto. Neste jogo, o único desfalque será o volante Hernanes, que continua se recuperando da lesão no joelho direito - nesta segunda, ele foi ao CT para fazer um trabalho de hidroterapia.