Gomes garante que não se abalou com frango O goleiro Gomes, do Cruzeiro, garante que não se abalou com o "frango" que levou no segundo gol do Vitória, na partida do último domingo, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Embora reconheça a falha no lance, que praticamente decretou a primeira derrota do time celeste na competição, encerrando uma invencibilidade de 36 jogos ou mais de seis meses da equipe, Gomes espera que a torcida lembre de suas boas atuações no campeonato. "Falhei sim, até mesmo porque eu esperava a bola bater no chão e subir, até pelo gramado ser um pouco duro, mas ela bateu e foi mais baixa. Por isso me pegou meio desprevinido", justificou. "Mas é coisa que eu sei que acontece e eu sei que o Cruzeiro vai precisar muito de mim ainda". O problema é que o goleiro cruzeirense é reincidente. Gomes falhou nos dois gols do São Caetano, na estréia do time celeste no Brasileirão, o que propiciou o empate do Azulão, que perdia por 2 a 0 no Mineirão. Já no empate em 1 a 1 com o Guarani, em Campinas, pela quinta rodada da competição, o goleiro protagonizou um lance bisonho ao furar uma tentativa de isolar a bola, o que acabou proporcionando o gol do Bugre. No último domingo, o Cruzeiro perdia por 1 a 0 quando, aos 21 minutos do 2º tempo, o armador Allan Delon cobrou falta e Gomes deixou a bola passar por debaixo de suas pernas. O goleiro, cujo nome completo é Heurelho Silva Gomes, tem 22 anos e assumiu o gol celeste no Brasileiro do ano passado, substituindo Jefferson, que vinha falhando seguidamente. A diretoria celeste garante que não trabalha nos bastidores para a contratação de um outro jogador para a posição, mas os dirigentes tentaram no final do ano passado trazer o pentacampeão mundial Marcos para a Toca da Raposa. Recentemente, o nome do goleiro do Palmeiras voltou a fazer parte de especulações em Belo Horizonte. Gomes prefere ficar alheio e volta suas atenções para a partida contra o Goiás, quarta-feira, no Mineirão, pela Copa do Brasil. "A gente tem uma decisão na quarta-feira e até mesmo por isso eu não posso ficar abatido. Eu sei o que eu tenho feito pela equipe e posso contribuir muito mais ainda". Ele ganhou a solidariedade do ex-goleiro e ex-comentarista esportivo, Raul. "O que aconteceu com o Gomes faz parte da vida de goleiro. Vida que segue", disse Raul, que atualmente faz um estágio de técnico de futebol na Toca da Raposa.