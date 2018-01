Gomes: "Leão é oportunista e antiético" Vai ser difícil o técnico santista Émerson Leão limpar sua barra com Ricardo Gomes - se é que ele tem alguma intenção de fazer isso. Hoje, um dia depois de dizer que Leão foi um "oportunista barato" ao declarar para a rádio Jovem Pan que havia ligado para o zagueiro Alex e sugerido que ele pedisse para mudar de posição com Edu Dracena, o treinador da Seleção Sub-23 continuava bravo e disposto ao confronto. "Este problema não tem nada a ver com os jogadores nem com a CBF, é entre o Leão e eu. Reafirmo o que disse ontem: ele teve uma atitude oportunista e antiética. Não sei qual era a intenção dele nem me interessa saber. Mas vamos ver se isso vai ter seqüência." Ricardo Gomes deixou claro que não vai dar nenhum passo para tentar contornar a situação. "Caberia a ele ligar para conversar e tentar esclarecer o assunto. Ele tem o meu número se quiser fazer isso. Eu é que não vou ligar, porque quem errou nessa história foi ele." A intromissão de Leão tirou Ricardo Gomes do sério. Normalmente sossegado, o técnico da Sub-23 é sempre comedido nas entrevistas e também demonstra tranqüilidade na beira do campo durante os jogos. Mas na noite de domingo, quando a Seleção voltou para o hotel depois do empate com o Uruguai e ele ficou sabendo que Leão havia ligado para Alex e contado isso numa entrevista, ficou furioso. Desabafou com cada jornalista que encontrou e estava muito nervoso. "Dou um caminhão para não entrar numa briga, mas dou 200 para não sair. Respeito quem me trata com respeito e nessa história não fui respeitado. O comentário do Leão foi desprezível e tive que expressar o que estava sentindo." Logo depois do jogo, na entrevista coletiva que concedeu no estádio, Ricardo Gomes ignorava que o técnico do Santos havia falado com Alex. Ele sabia que Leão tinha ligado para o hotel da Seleção, mas achava que tinha sido apenas para ter informações sobre a contusão de Elano. Quando voltou para o vestiário, consultou Alex e ficou sabendo que Leão havia mesmo falado com ele. "Já achei meio estranho, mas fiquei na minha. Só que no hotel fiquei sabendo da tal entrevista e aí explodi. O Leão é tão cheio de defender a classe dos treinadores e aí vem e tem uma atitude como essa, de uma total falta de ética." Além de condenar o telefonema e a entrevista do técnico santista, Ricardo Gomes discorda da observação feita por ele de que Alex renderia mais se marcasse pelo lado direito e não pelo esquerdo. "O Alex jogou ali nos cinco jogos da Copa Ouro, nos amistosos contra Corinthians e Santos e nos três jogos do Pré-Olímpico. São 10 partidas e ele sempre foi elogiado. Só agora é que isso virou problema? Mas não tem nada, não. Dia 26 o Leão vai ter os seus jogadores de volta e aí faz o que quiser com eles. Só que até o dia 25 eles jogam na Seleção e quem manda aqui sou eu. Armamos os times de maneiras diferentes e, como pessoas, também somos bem diferentes." Ricardo Gomes frisou que não tem nenhum grau de amizade com Leão e que seu relacionamento com ele é recente, desde que assumiu o comando da Seleção Sub-23. Ele ficou surpreso com a atitude de Leão porque vinha se entendendo bem com o treinador do Santos. "Tinha um ótimo diálogo com ele. Conversamos antes de convocações para que o Santos não fosse muito prejudicado e o clube também nos ajudou aceitando fazer aquele amistoso em novembro. Mas isso que ele fez agora foi de uma infelicidade muito grande, é o tipo do comentário que poderia ter sido evitado."