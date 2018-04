Gomes renova com o Watford e garante retorno ao Campeonato Inglês Após ser dispensado pelo Tottenham em 2014, Gomes voltará a disputar a primeira divisão do futebol inglês. Ele garantiu o retorno à elite ao acertar sua renovação com o Watford nesta quarta-feira. O clube obteve o acesso nesta temporada com o brasileiro entre os titulares.