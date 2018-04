Gómez diz que irá jogar pelo Bayern em Milão

"A dor foi completamente embora", disse Gomez. "Estava um pouco inchado depois da partida, mas está tudo bem novamente agora. Eu não acho que vai ser um problema para quarta-feira", completou o atacante, que deverá ser substituído por Miroslav Klose se for vetado pelo departamento médico.

Miroslav Klose perdeu espaço no Bayern por conta da boa fase de Gómez. Pela seleção alemã, ele fez gol no empate por 1 a 1 com a Itália, em 9 de fevereiro. "Temos que esperar para ver se ele pode jogar", disse Van Gaal. "Miro está em ótima forma".

No outro extremo do campo, Van Gaal tem dúvidas sobre quem será o goleiro titular. Thomas Kraft foi atingido na cabeça no jogo com Mainz e saiu no intervalo. No entanto, Van Gaal espera que ele tenha condições de jogo. "Ele não tem mais dores na cabeça, mas ainda tem um pouco de dor no pescoço", disse Van Gaal. "Se Joerg Butt for jogar, não é um problema para nós".