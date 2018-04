Gómez salva Bayern de derrota para Werder Bremen

O Werder surpreendeu ao sair na frente com apenas seis minutos de jogo, com um gol do meia Mesut Ozil, que marcou após aproveitar um cruzamento Aaron Hunt.

Gómez, a contratação mais cara da temporada alemã, comprado do Stuttgart por 30 milhões de euros, igualou o marcador a 18 minutos do fim, com uma cabeçada após um cruzamento do lateral Philipp Lahm.

O Bayern, que na primeira rodada empatou em 1 a 1 com o Hoffenheim, ainda não venceu na Bundesliga sob o comando do técnico holandês Louis van Gaal.

Em um novo sinal de que o Campeonato Alemão será equilibrado e não tem favoritos claros ao título, nenhum dos atuais líderes venceu os dois jogos.

Um dos líderes provisórios, com quatro pontos, é o Hamburgo, que goleou o Borussia Dortmund por 4 a 1, em casa, com gol do brasileiro Zé Roberto.

O Bayer Leverkusen venceu o Hoffenheim por 1 a 0 e também chegou a quatro pontos, ao lado do Eintracht Frankfurt, que empatou por 1 a 1 com o Nuremberg.

Em outros jogos, o Stuttgart se recuperou de uma derrota na estreia e goleou o Freiburg por 4 a 2, enquanto Hannover e Mainz empataram por 1 a 1.

(Por Karolos Grohmann)