Gordon Strachan é o novo técnico da seleção escocesa

A seleção escocesa está em último lugar no Grupo A do torneio classificatório, com apenas dois pontos somados em quatro rodadas. A equipe não disputa uma edição da Copa do Mundo desde 1998. Além disso, a Escócia ocupa apenas a 72ª colocação no ranking da Fifa.

Como jogador, Strachan disputou 50 partidas pela seleção da Escócia e foi convocado para as Copas do Mundo de 1982 e 1986. Ele defendeu o Manchester United e o Leeds durante a sua carreira profissional. Strachan comandou o Coventry e o Southampton, no futebol inglês, e o Celtic, na Escócia, entre outros clubes. Seu último trabalho foi em 2010, quando dirigiu o Middlesbrough.

A estreia de Strachan no comando da seleção da Escócia será em 6 de fevereiro, na cidade de Aberdeen, em amistoso contra a Estônia.