Götze espera se despedir do Borussia com título

"Uma vitória no meu último jogo pelo Dortmund seria incrível para mim", declarou o jogador ao jornal alemão Bild. "Eu realmente quero estar em Londres e vou dar tudo que puder pelo Borussia. Eu quero ajudar a equipe para que no final possamos estar levantando o troféu."

Götze surpreendeu a todos no mês passado ao ser anunciado como novo reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada, mesmo com a Liga dos Campeões em andamento. No final, sua atual equipe e seu futuro clube passaram pelos adversários no caminho e chegaram à decisão do torneio, o que fez com que as atenções fossem todas voltadas para o jogador.

Só que Götze pode nem estar em campo no próximo sábado. Ele deixou o segundo jogo da semifinal diante do Real Madrid - derrota por 2 a 0 - com uma lesão na coxa esquerda, vem fazendo trabalho de recuperação desde então, mas ainda é dúvida para a partida. Se estiver em campo, conta com a confiança de seus companheiros e do técnico Jurgen Klopp, que rechaçou qualquer tipo de problema com o jogador apesar de sua transferência.