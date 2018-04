Götze não treina e segue como dúvida no Borussia Dortmund

DORTMUND - A dúvida sobre a presença de Mario Götze na decisão da Copa dos Campeões da Europa entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, no próximo sábado, no Estádio de Wembley, aumentou nesta terça-feira. Ao contrário da expectativa inicial, o meia não treinou com o restante do elenco do clube de Dortmund.

Götze acabou de se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Assim, a previsão da comissão técnica era para que o meia participasse da atividade desta terça, o que não aconteceu. O meia, de 20 anos, apenas realizou um treinamento físico em separado, o que causa dúvidas sobre o seu condicionamento para a decisão.

Considerado um dos principais jogadores do elenco do Borussia Dortmund, Götze se contundiu no segundo jogo das semifinais da Copa dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, no dia 30 de abril, e desde então não entrou mais em campo.

O jogador acertou a sua transferência para o Bayern de Munique ao término da temporada 2012/2013 do futebol europeu e vive a expectativa de disputar o seu último jogo pelo Borussia Dortmund exatamente contra o seu futuro clube.

Além de Götze, a outra preocupação do time para a final da Copa dos Campeões é Mats Hummels. O zagueiro sofreu uma lesão no tornozelo direito no último sábado, mas o departamento médico do Borussia Dortmund disse que é "realista" acreditar na participação do jogador na decisão de sábado em Wembley.