Götze volta aos treinos no Dortmund na próxima semana

Klopp explicou que Götze começará fazer treinos físicos nos próximos dias e depois será liberado para trabalhar com o restante do elenco. A decisão do torneio continental está marcada para o dia 25 de maio. "Uma semana de corrida e uma semana de treinamento com a equipe é o ideal", afirmou o treinador.

Götze sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na Espanha, vencida pelo Real Madrid por 2 a 0. O Borussia Dortmund, porém, avançou para a decisão tinha vencido o duelo de ida, na Alemanha, por 4 a 1.

A final em Wembley será o último jogo de Götze, que acertou a sua transferência para o Bayern de Munique, pelo Borussia Dortmund. E mesmo com a polêmica surgida com a sua iminente saída, o meia de 20 anos é uma das principais esperanças do clube de conquistar o título da Liga dos Campeões.