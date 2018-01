Gouvêa adia mudanças no São Paulo O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, perdeu a paciência com tantos tropeços da equipe e declarou, na manhã desta sexta-feira, à Agência Estado, que pretendia ?anunciar medidas de impacto?, mudanças drásticas no clube. ?Alguma coisa precisa ser feita, não dá para ficar do jeito que está?, afirmou o dirigente, que não havia descartado nenhuma possibilidade, como o afastamento de jogadores ou a saída do técnico Roberto Rojas. À noite, porém, após reunião com o restante da cúpula, mudou de idéia. Prefere aguardar o jogo deste domingo, contra o São Caetano, para tomar qualquer decisão. Lembrou, por exemplo, que o Corinthians contratou o treinador Júnior e não reverteu a complicada situação. Gouvêa pretendia conversar com seus diretores antes de fazer qualquer coisa. A diretoria já havia se encontrado na quinta-feira, após o empate por 3 a 3 com o Guarani, mas não chegou a uma conclusão. ?O time começou bem a partida contra o Guarani, mas relaxou no segundo tempo, estamos com muitos problemas?, lamentou o presidente. O tema central das discussões foi Roberto Rojas. Mantê-lo ou não no cargo após o empate de quinta-feira? Uma derrota fatalmente o derrubaria, mas o resultado de igualdade o deixou na mesma situação. Isso significa que o jogo diante do São Caetano é vital para o futuro do treinador. Rojas deixou claro que não aceitará nenhuma interferência em seu trabalho e não fará modificações na equipe de acordo com a vontade da diretoria, apesar de saber que Gouvêa e Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, estão aborrecidos com o desempenho de alguns atletas, como Ricardinho. Virou piada ? As pífias atuações do São Paulo viraram motivo para gozação. Gouvêa participou, na manhã desta sexta-feira, de um debate sobre legislação desportiva na PUC. Quando chegou ao prédio, um estudante o abordou e disse que tinha um presente para lhe entregar. Era um saco de pipocas. Gouvêa levou a brincadeira na esportiva e ainda guardou o saco em sua pasta. ?Vou repassar à comissão técnica. Não acho que o São Paulo tenha pipocado contra o Guarani, mas foi infeliz.? Neste sábado, a Torcida Independente promete fazer protesto no Centro de Treinamento. Pacífico, mas com bastante gente. Fez até propaganda da manifestação em seu site na internet. Ricardinho, que tem a vaga de titular ameaçada, demonstrou abatimento nesta sexta-feira. Em entrevista coletiva, limitou-se a dizer que está ?dando continuidade ao trabalho?, mas, em nenhum momento, foi enfático ao afirmar que está feliz no clube.