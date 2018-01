Gouvêa decepcionado com o São Paulo A ressaca do dia seguinte foi tão ruim para o São Paulo quanto a derrota na noite anterior para o São Raimundo, por 2 a 0, pela Copa do Brasil. A delegação que chegou de Manaus na manhã de hoje era a imagem do abatimento. Para piorar, o ambiente que prometia ser de tranqüilidade após a vitória sobre o Santos pelo Campeonato Paulista, voltou à instabilidade após o vexame no Vivaldão, onde a equipe do Morumbi chegou a ouvir "olé" da torcida adversária. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, não escondeu seu descontentamento com o grupo, até porque não é segredo no clube de que o principal objetivo em 2003 é a classificação para a Taça Libertadores da América. "Em relação à partida de hoje o desempenho foi péssimo", afirmou o dirigente. "Se levarmos em consideração que 50% da torcida era a favor do São Paulo e a fragilidade do adversário, foi decepcionante. O time estava irreconhecível em relação àquele que derrotou o Santos." Gouvêa, no entanto, não quis falar sobre o futuro do técnico Oswaldo de Oliveira caso o São Paulo seja eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil - o time terá de vencer por diferença de três gols no jogo de volta, no Morumbi, para continuar na competição. "Vale a mesma regra da semana passada, antes do jogo contra o Santos: me perguntaram o que seria do técnico se o time perdesse e eu respondi que não trabalho sob hipótese. Se o time não ganhar, aí eu me posiciono." Quanto a Itamar, a diretoria do São Paulo, vai estudar o caso do jogador e de sua expulsão. Não está descartada a possibilidade de multa, como aconteceu recentemente com o também atacante Luís Fabiano. Paralelamente, a contratação do zagueiro Luís Alberto está praticamente assegurada. Clube e jogador já entraram em acordo, faltando apenas a assinatura do contrato. Sem estabilidade - Oswaldo de Oliveira, que deu folga aos jogadores após o desembarque na capital, estava visivelmente frustrado. "Achei que depois da vitória sobre o Santos o time apresentaria maior estabilidade", admitiu o técnico. O treinador ressaltou como os pontos mais negativos do time contra o São Raimundo, a alta incidência de passes errados durante a partida e sua tentativa de alteração tática malsucedida. "Tentei mudar a forma de o time jogar colocando o Adriano e o Itamar em campo, mas com a expulsão de Itamar logo nos primeiros minutos, o grupo ficou abatido numérica e psicologicamente." O técnico admitiu que a situação do São Paulo para o segundo jogo é difícil, mas a classificação para a próxima fase não é impossível. Oswaldo lembrou que, no ano passado, Fluminense, time que dirigia na ocasião, teve problema semelhante ao ser derrotado pelo Sampaio Correia, em São Luiz, no jogo de ida, e conseguiu reverter a situação no Rio. Para o jogo contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista, Oswaldo já definiu os substitutos do volante Maldonado e do zagueiro Jean, suspensos: serão Júlio Baptista e Júlio Santos. O desafio de Oswaldo será recuperar o time psicologicamente a tempo para a partida, que definirá o futuro do time no Estadual.