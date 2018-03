Gouvêa está perto da reeleição no São Paulo Marcelo Portugal Gouvêa deve se manter como presidente do São Paulo por mais dois anos. Seu grupo conquistou expressiva vitória, neste sábado, contra o do oposicionista Paulo Amaral, em eleição para o Conselho Deliberativo. Pessoas da oposição chegaram a dizer que Amaral, presidente entre 2000 e 2002, está pensando em desistir da disputa e não seguir mais como candidato no pleito decisivo, que ocorrerá no dia 24. Alguns de seus aliados, porém, tentam demovê-lo dessa idéia. Cerca de 2.100 sócios escolheram 80 novos conselheiros. A situação conseguiu eleger 48 - ou 60% do total -, enquanto a facção de Amaral garantiu apenas 32. Esses cardeais se juntarão aos vitalícios - que atualmente são 153 - para, no dia 24, escolher o presidente. Com o resultado deste sábado, Gouvêa passou ter boa vantagem no Conselho. Dificilmente Amaral conseguirá recuperar no Vitalício a desvantagem de 16 conselheiros que tem entre os conselheiros eleitos neste sábado. A situação fez grande festa após a apuração, que terminou por volta das 22 horas. Gouvêa, Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, e o restante da cúpula tricolor iriam comemorar o resultado num restaurante da capital.