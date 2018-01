Gouvêa faz palestra ao time do S.Paulo Aqui quem manda sou eu. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa apareceu de surpresa hoje no CT da Barra Funda, pela manhã, e deu uma ?palestra? de 50 minutos para os jogadores e o técnico Oswaldo de Oliveira, que ficaram apenas escutando. Na reunião, receberam incentivo, apoio, principalmente o treinador, alvo de contundentes críticas de diretores, conselheiros e torcedores. "Se precisar, demito qualquer pessoa no clube, pode ser jogador, treinador ou diretor. Mas não demito por pressão de torcida, de diretor, de ninguém", disse Gouvêa, garantindo a permanência de Oswaldo à frente da equipe. E o presidente aproveitou para declarar guerra contra a torcida. O clube custeava 50% de 500 ingressos para as torcidas uniformizadas. Não subsidiará mais. "Respeito a torcida, que é o oxigênio do clube. Eles têm direito de vaiar, chamar o técnico de burro quando uma substituição é errada, mas sempre para ajudar a equipe", bronqueou. "Vaiando com 5 a 1, pegando no pé do técnico, só atrapalha. E eu não vou ajudar quem está atrapalhando o clube." Acabou, assim, com qualquer tipo de especulação no clube (conselheiros e diretores da oposição pedem a troca de treinador), principalmente a um possível convite a Casagrande para assumir o cargo. O ex-jogador almoçou hoje com Oswaldo de Oliveira, demonstrando seu apoio ao comandante Tricolor. "Não fui convidado e mesmo que fosse não aceitaria pela situação que está hoje. O que estão fazendo com o Oswaldo é uma grande sacanagem", enfatizou Casagrande. "Só aceitaria um convite em situação normal, o Oswaldo não renovando contrato ou saindo após uma série de insucessos." Mudança? - Em relação ao duelo com o Cruzeiro, domingo, no Morumbi, Kleber pode surgir entre os titulares. Oswaldo de Oliveira gostou muito da entrada do atacante na partida diante do Gama e, assim, mudaria o esquema para três atacantes. Marco Antônio perderia a posição. "Por enquanto estou estudando as possibilidades. Digo que um dos dois vai jogar, mas isso eu defino amanhã." Com Kleber, além de aumentar seu poder ofensivo, o treinador seguraria os avanços do lateral-direito Maurinho.