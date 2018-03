Gouvêa: São Paulo não entra em leilão O interesse do atacante Luís Fabiano em deixar o Porto e voltar ao futebol brasileiro já colocou Corinthians e São Paulo na disputa pela contratação do jogador. Mas o presidente do clube do Morumbi, Marcelo Portugal Gouvêa, avisou nesta segunda-feira, em entrevista à Rádio Jovem Pan, que não irá entrar em leilão para ter esse reforço. Luís Fabiano foi vendido pelo próprio São Paulo no segundo semestre do ano passado. Mas, como ainda não conseguiu conquistar seu espaço no Porto, manifestou o desejo de voltar ao País. O Corinthians, com os milhões de dólares da MSI e desesperado para contratar um atacante, promete investir nesse negócio. E no Morumbi também há interesse no retorno do atacante. Mas o presidente do São Paulo revelou que a negociação para repatriar Luís Fabiano é bastante complicada. ?Como o jogador entrou em contato e manifestou vontade de voltar, existe a possibilidade de contratá-lo?, disse Marcelo Portugal Gouvêa. ?Mas o empresário dele não quer que ele volte. Depois, precisa saber se o Porto libera. E ainda tem a questão salarial.? Apesar do interesse em trazer Luís Fabiano de volta ao Morumbi, Marcelo Portugal Gouvêa sabe que o Corinthians também está atrás do reforço. E, por isso mesmo, mandou um recado: ?Se tiver outro clube que queira, não vou entrar em leilão.?