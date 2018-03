Gouvêa tenta garantir apoio e poder no SP Quando venceu a eleição, o atual presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, tinha diversas preocupações. Entre elas, nenhuma era - e continua sendo - tão grande quanto o receio de entrar para a história do clube como um dirigente que não conseguiu a reeleição. Por isso, garantir o segundo mandato se tornou obsessão para o cartola. Exatamente a esse sentimento é atribuída sua mudança de atitude, que deixou de lado o diálogo e deu lugar à arbitrariedade e à busca incessante por ligações políticas que lhe garantam os votos necessários. Porém, para ilustrar a situação com um ditado popular, "o tiro está saindo pela culatra". A estratégia para fortalecer sua base de apoio não está funcionando. E um exemplo claro é a aproximação a um dos grupos de oposição, liderado pelo vice-presidente Márcio Aranha. Se por um lado Gouvêa soma à sua base os seguidores do vice - de seis a oito conselheiros -, por outro coleciona dissidentes, insatisfeitos com sua conduta administrativa. Pessoas próximas à presidência já contabilizam mais de 50 baixas. Ou seja, nem a matemática dá razão ao presidente são-paulino. O fato - A cada dia fica mais clara a verdadeira situação política do São Paulo. E o cenário nos bastidores do Morumbi é nebuloso. Alegar problemas particulares e cansaço foi a forma encontrada por Carlos Augusto de Barros e Silva para deixar o cargo de diretor de Futebol de forma cordial. Embora o ex-dirigente se recuse a comentar o assunto, a Agência Estado apurou que a decisão foi resultado dos constrangimentos ao qual o dirigente foi exposto por causa de atitudes unilaterais de Gouvêa. A amigos, Silva confessou que suportou por muito tempo as ?saias justas? nas quais o presidente o colocava. Não agüentava mais ser questionado pela imprensa e torcedores sobre decisões de Gouvêa que, muitas vezes, nem sabia que tinham sido tomadas e, para não expor a realidade confusa da diretoria, assimilava o golpe. Sentindo-se desprestigiado, optou pela saída. Garantem, contudo, que a amizade entre os dois permanece intacta.