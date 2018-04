Governador confirma clássico baiano na abertura da Arena Fonte Nova

SALVADOR - O governador da Bahia, Jacques Vagner, confirmou nesta terça-feira, durante visita do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, que o jogo de abertura da Fonte Nova será um clássico local, entre Bahia e Vitória. A partida está marcada para 31 de março, pouco mais de um mês depois da entrega das obras civis, agendada para acontecer em 28 de fevereiro.

Assim, a Fonte Nova, que correu o risco de ficar de fora da Copa das Confederações porque estava com obras atrasadas, conseguiu acelerar a construção e ficar pronta antes de outros palcos, como o próprio Maracanã, estádio que vai receber a final da competição. Por enquanto, a arena baiana está com 91% das obras concluídas.

Durante a visita de Valcke houve uma entrega simbólica de ingressos para os funcionários da obra. Cerca de 2.500 trabalhadores receberão um convite para uma das três partidas da Copa das Confederações que acontecerão em Salvador.

Valcke, aliás, elogiou o andamento da obra. "Para nós, o que importa é que o estádio está quase concluído. Desde que entramos aqui, hoje, já colocaram uma lona da membrana da cobertura. Só posso dizer que todos estão trabalhando com afinco. Mesmo com Ronaldo e Bebeto aqui, muitos continuaram os serviços", comentou o secretário-geral da Fifa, que estava acompanhado, entre outros, dos dois ex-jogadores que fazem parte do Comitê Organizar Local (COL). Também estavam presentes o ministro do Esporte, Aldo Rebelo e o prefeito de Salvador, ACM Neto.

O secretário-geral da Fifa está no Brasil para cumprir agenda de visitas a estádios. No domingo ele esteve na inauguração do Castelão, em Fortaleza, enquanto na segunda-feira visitou o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A quarta-feira está reservada para uma reunião do COL, no Rio.

A reforma da Arena Fonte Nova tem previsão de fechar o mês de janeiro com 95% das obras concluídas. Neste momento, 3.600 colaboradores atuam no canteiro de obras. Na última segunda-feira, o plantio do gramado da Arena Fonte Nova foi finalizado. Agora o tapete vai passar por um processo de irrigação. Já a colocação dos assentos está 44% concluída, enquanto a cobertura chegou a 64%.