Governador da BA lamenta acidente e interdita Fonte Nova

O governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner, lamentou em nota oficial o acidente ocorrido no estádio Fonte Nova neste domingo, 25, durante o jogo entre o Bahia e Vila Nova. A nota informa a interdição do estádio e a realização de uma perícia para identificar as causas do acidente. Veja também: Sete pessoas morrem após partida do Bahia na Série C Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova Após o fim do jogo, uma parte do anel superior do estádio cedeu às comemorações, deixando pelo menos sete mortos e 26 feridos ((ainda não são números oficiais), alguns em estado grave. Além disso, estima-se cerca de 40 feridos, somando-se à queda de um alambrado durante a invasão da torcida no gramado. As pessoas que sofreram o acidente caíram do lado da rua, em frente a um colégio estadual anexo ao estádio, sendo que seis morreram no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues para identificação. O ocorrido cancelou as comemorações pelo acesso. O estádio foi construído na década de 50 e nunca passou por uma reforma geral. Íntegra da nota oficial do Governo do Estado da Bahia O Governo do Estado da Bahia vem a público lamentar a tragédia ocorrida hoje [domingo], 25, no estádio da Fonte Nova, durante o jogo Bahia e Vila Nova, prestando total solidariedade e apoio às famílias das vítimas do acidente. A Secretaria Estadual de Saúde está adotando todas as providências no atendimento aos feridos. Está determinada também a imediata interdição da Fonte Nova e a realização de uma perícia para identificar as causas do acidente.