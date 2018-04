Governador da Bahia desconhecia relatório sobre a Fonte Nova

O ministro do Esporte, Orlando Silva de Jesus Júnior, esteve reunido nesta segunda-feira com o governador da Bahia, Jaques Wagner (do Partido dos Trabalhadores), para discutir o acidente no Estádio da Fonte Nova, onde sete torcedores do Bahia morreram devido à queda de parte do anel superior. Secretário diz que tem laudo que libera Fonte Nova para 60 mil Torcida vê fim do casamento entre Bahia e Fonte Nova Ministro do Esporte não quer mais jogos na Fonte Nova Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova Após o encontro, Jaques disse que o acidente poderia ter sido evitado. O governador também contou que desconhecia o estudo do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco), realizado há um mês, que apontou a Fonte Nova como o pior estádio do Brasil. Torcedores caíram de 40 m de altura depois que a estrutura de cimento da arquibancada rompeu "Vamos acompanhar de perto a apuração da tragédia", conta Jaques. "Também não está descartada a hipótese de que esta tenha sido a última partida da Fonte Nova", completou o governador, que aguardará dados técnicos para saber se o estádio tem condições de ser reformado. Caso a Fonte Nova tenha de ser derrubada, o governo da Bahia iniciará a construção de um estádio já de olho na Copa de 2014. O projeto prevê um campo para "apenas" 44 mil torcedores - no jogo contra o Vila Nova, 60.007 torcedores ocupavam a Fonte Nova no momento do acidente. Os baianos esperam que o ocorrido não influencie na escolha de Salvador como sede do Mundial de 2014, nem afaste da cidade a possibilidade de receber um jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa. Vistoria na Fonte Nova A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também realizou uma vistoria no estádio, que foi interditado ainda na madrugada desta segunda-feira por Jaques. Os peritos colheram pedaços de concreto para análise em laboratório. Também será verificado o nível de oxidação das barras de ferro. Vítimas A tragédia em Salvador deixou sete mortos: Jackson Celestino, Anísio Marques Neto, Djalma Lima Santos, Mário Santos Cruz, Joselito Júnior e as irmãs Patrícia e Milena Vasquez Palmeira. Dos 70 feridos, nove permanecem no hospital, recebendo tratamentos. Por causa do ocorrido, as comemorações pelo acesso do Bahia foram canceladas. Estavam previstos vários shows por Salvador. "Quando fiquei sabendo do que aconteceu, pedi para cancelarem o trio elétrico", conta Petronio Franca Barradas, presidente do Bahia. Luto Petronio decretou três dias de luto no Bahia. O time entrará na última rodada da Série C, nesta quarta-feira, contra o Crac, em Goiás, com uma tarja preta na camisa. Além do Bahia, o Bragantino, de São Paulo, também subiu para a Série B. (Com Paulo Leandro, da sucursal de Salvador)