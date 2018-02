Governador do DF quer inauguração da Copa e ataca São Paulo

Depois de anunciar o início das construções para ser uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014, Brasília, através de seu governador, José Roberto Arruda (DEM), criticou, nesta segunda-feira, a postura adotada pela cidade de São Paulo, que quer sediar o jogo inaugural da competição. "Queremos que a abertura da Copa seja aqui porque o Brasil não é apenas São Paulo e Rio", disse Arruda, que fez uma analogia para explicar a razão pela qual a capital paulista deveria deixar de lutar para ter o jogo inaugural. "São Paulo é, às vezes, como um irmão mais velho, que se deu bem na vida, tem dinheiro, estudos, mas não tem paciência com os outros irmãos que estão tentando se dar bem na vida. Isto mostra um certo tipo de arrogância." A disputa pela final da Copa do Mundo sequer existe, já que a CBF deixou nas entrelinhas que o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco, como aconteceu em 1950, na derrota do Brasil por 2 a 1 diante do Uruguai que, na época, conquistava o bicampeonato mundial. Além de criticar a cidade de São Paulo, Arruda afirmou que Brasília está fazendo "seu dever de casa" para receber a Copa do Mundo, referindo-se ao sistema de transporte da cidade, que é tipo como deficitário para o evento, e que já teria um projeto para readequar-se às necessidades impostas pela FIFA. Outra medida anunciada nesta segunda-feira é a reconstrução do Estádio Mané Garrincha, que fica perto de um centro de convenções que será utilizado como centro de imprensa. Tradicionalmente, a cidade que sedia o jogo inaugural também fica com o centro de imprensa, que é uma das principais fontes de renda. Eis aí o porquê da disputa intensa entre Brasília e São Paulo, que ainda é a cidade favorita a sediar o primeiro jogo da Copa de 2014.