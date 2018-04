Governador tenta minimizar tragédia na Fonte Nova

Logo após visitar a China, em busca de parceiros comerciais, o governador Jacques Wagner (PT) cancelou a viagem a São Paulo para acompanhar de perto a inspeção dos peritos na Fonte Nova, além de prestar solidariedade aos familiares das vítimas. Veja também: Governador da Bahia desconhecia relatório sobre a Fonte Nova Secretário diz que tem laudo que libera Fonte Nova para 60 mil Torcida vê fim do casamento entre Bahia e Fonte Nova Ministro do Esporte não quer mais jogos na Fonte Nova Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova Embora tenha falado em "ajuda", Wagner negou ter recebido qualquer relatório, dando conta das condições precárias das instalações da Fonte Nova, colocada como pior estádio do Brasil entre os que poderiam sediar a Copa do Mundo. Após deixar o estádio, com a comitiva oficial, Wagner não dava como certo o "comprometimento da estrutura". O objetivo é tentar reduzir ao máximo os arranhões deixados pela tragédia na imagem do governo e nos planos de sediar a Copa 2014. O petista baixou ato oficial na noite do acidente, colocando a Secretaria da Saúde a serviço das vítimas e seus familiares, além de decretar a interdição da Fonte Nova, como queria o Ministério Público desde janeiro de 2006. O governador passou esta segunda-feira trocando informações com seus assessores, e o secretário do Trabalho, Nilton Vasconcelos, ao qual é subordinado o diretor da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Subesb), o ex-jogador Bobô. Evitando nitidamente um tom alarmista, apesar da extensão da tragédia, que vitimou sete torcedores do Bahia, Wagner disse que o problema pode ter ocorrido por uma "fatalidade localizada" e não um problema geral das instalações do estádio. Wagner evitou relacionar a invasão do campo ao acidente. "A entrada desordenada de alguns torcedores causou outros proBlemas, com mais gente machucada. Mas o acidente mais grave foi por causa da fatalidade da arquibancada", afirmou. O governador disse que o número de policiais chegou a 482, considerado suficiente para garantir a segurança. Admitiu, no entanto, que a expectativa de Carnaval, por causa da presença de trios elétricos do lado de fora do estádio, ampliou a entrada de "penetras". Para ele, é preciso paciência para estabelecer as causas do que ele chama insistentemente de uma "fatalidade". O governador disse que "tudo vai ficar esclarecido após o levantamento".