Governo cobra R$ 80 mil em IPVA de Rogério Ceni

O Diário Oficial do Estado, desta terça-feira, traz notificação em que consta o nome de Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, como devedor de mais de R$ 80 mil em IPVA para o estado de São Paulo, segundo informa o Consultor Jurídico. Veja também: Breno 'foge' do Bayern e diz que sonha com ouro olímpico É que Ceni tem dois carros emplacados no Paraná (estado onde ele cresceu e tem família), embora tenha residência fixa e fiscal em São Paulo, cidade em que habitualmente circulam seus dois automóveis. Segundo a assessoria do jogador, um dos automóveis já foi vendido. Os IPVAs que o governo de São Paulo cobra de Ceni se referem aos exercícios de 2004 a 2007. Agora, o goleiro tem 30 dias para pagar o que o governo acha que ele deve (mesmo o IPVA já tendo sido pago para o estado do Paraná), ou apresentar contestação. Caso não pague a dívida, o jogador são-paulino ficará sujeito a sanções administrativas e penais.