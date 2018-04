Governo corre para melhorar área externa do Maracanã

RIO - A liminar que suspendia o amistoso deste domingo entre Brasil e Inglaterra por falta de segurança aos torcedores foi revogada, mas, a dois dias do jogo, o entorno do Maracanã continua um grande canteiro de obras. Todos os materiais perigosos estão lá: pedras, pedaços de madeira, ferro e entulho. A obra de urbanização do entorno está inacabada, mas mesmo assim o governador Sérgio Cabral (PMDB) prometeu "total segurança para a população dentro e fora do estádio".

Ele creditou a suspensão do jogo pela Justiça – que foi destaque nos principais sites de notícias pelo mundo – a um problema "burocrático". "A informação atualizada (sobre as condições de segurança) não havia chegado ao Ministério Público, que se achou na responsabilidade -– que não é dele, mas, como é o olhar da sociedade, tem todo o direito – de cobrar a atualização. À noite foi tudo entregue à juíza e, graças a Deus, esclarecido", disse o governador.

A liminar que suspendia o jogo foi concedida por volta de 15h pela então juíza de plantão, Adriana Costa dos Santos, da 13ª Vara de Fazenda da Capital. Às 23h30, outra juíza de plantão, Gracia Cristina Moreira do Rosário, revogou a decisão . Procurado, o Ministério Público informou que ainda não havia sido comunicado oficialmente da revogação e por isso não poderia revelar se pretende recorrer da decisão.

Nesta sexta-feira, o Estado voltou ao entorno do estádio e constatou pouca melhora em relação ao dia anterior. O número de caminhões e máquinas, no entanto, era bem maior que na quinta-feira. A mesma vala de cerca de 8m de comprimento constatada anteontem continuava lá – ainda com tubulação exposta a céu aberto. Falta piso em vários pontos do entorno, e muito material de construção está espalhado, principalmente próximo ao estádio de atletismo Célio de Barros e ao Museu do Índio.

Do Célio de Barros por onde já passaram os mais importantes nomes do atletismo brasileiro, só sobrou a arquibancada. Mesmo após diversos protestos e tentativas de atletas, federação de Atletismo do Rio e Defensoria Pública da União, a pista e o campo do estádio são agora o principal canteiro de obras, com muita lama e entulho das outras partes do Maracanã.

GARANTIA

O governador do Rio afirmou que tem acompanhado de perto as obras no Maracanã e que "mudou muita coisa" nos últimos dias. "A prefeitura está concluindo a obra. O jornalista que for com a pauta do jogo vai ficar feliz com o Maracanã. Quem for com a pauta de achar problemas, vai achar".

Ao lado do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, o governador visitou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde a partir de amanhã funcionarão, coordenados, serviços das polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, das Forças Armadas e dos Bombeiros.

Uma área do centro foi reservada para abrigar provisoriamente, durante a Copa das Confederações, o Centro Nacional de Comando e Controle. Nesse local, segundo Cardozo, será feita "a articulação com as sedes da Copa das Confederações".

A sede do centro nacional está sendo construída em Brasília e deve ficar pronta em 2014.

INGLESES

Os jogadores da seleção inglesa evitaram polêmica sobre a suspensão e, em seguida, a liberação do jogo contra a seleção brasileira. "Ficamos surpresos", disse o goleiro Joe Hart. "Mas desde o início permanecemos calmos. A FA (Associação de Futebol da Inglaterra) nos disse que o amistoso seria realizado."