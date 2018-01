Governo critica atitude da CBF O secretário-executivo do Ministério do Esporte e Turismo, José Luiz Portella Pereira, criticou nesta quarta-feira a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de divulgar o calendário oficial para 2003, ignorando o acordo com o governo que previa a definição conjunta de datas para os próximos quatro anos. "Quando você faz um acordo, é preciso cumprir a palavra", disse ele, após reunir-se com o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro Caio Luiz Carvalho. Já Caio Luiz Carvalho minimizou a atitude do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, lembrando que o acordo de elaboração do calendário quadrienal foi firmado no ano passado por seu antecessor, o ex-ministro Carlos Melles. "O pacto da bola foi feito em outra gestão", disse o ministro. Ele comentou que a extensão do calendário definido pela CBF, que prevê competições de janeiro a dezembro, era defendida pelo próprio grupo técnico previsto no acordo entre o governo e a Confederação. No encontro com Fernando Henrique, o ministro e o secretário-executivo trataram ainda do Código do Torcedor, conjunto de regras para garantir aos torcedores, nos estádios brasileiros, os mesmos direitos dos consumidores em geral. O governo espera que o novo Código seja aprovado no Congresso ainda este ano.