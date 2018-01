Governo do Chile descarta candidatura para a Copa de 2014 O governo do Chile descartou a hipótese de organizar a Copa do Mundo de 2014, apesar da sugestão do presidente da Fifa, Joseph Blatter, de uma possível parceria com a Argentina. "Os países sul-americanos e suas federações deram todo o apoio ao Brasil, e essa opção será respeitada", afirmou Catalina Depassier, diretora da ChileDeportes, órgão do governo equivalente ao Ministério do Esporte, em entrevista publicada pelo jornal El Mercurio. A Copa de 2014 será na América do Sul, e até agora apenas o Brasil se candidatou, mas Blatter acredita que o País não tem estádios adequados para a Copa e uma candidatura conjunta entre Argentina e Chile seria uma alternativa viável. "Nosso governo nem sequer pensa nesse assunto", disse Depassier, que admite mudar de idéia apenas se o Brasil abrir mão de sua candidatura. Ela acha que os estádios do país têm ainda menos condições que os brasileiros para hospedar jogos da Copa. O presidente da Associação Nacional de Futebol Chileno, Reinaldo Sánchez, também lembrou que existe um acordo, assinado entre os presidentes das dez federações sul-americanas, que apóiam a candidatura brasileira para a Copa.