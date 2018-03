Governo do Distrito Federal também abrirá mão do autódromo Nelson Piquet

Depois da concessão pública do estádio Mané Garrincha, o próximo passo do governo do Distrito Federal é entregar à iniciativa privada a administração do autódromo Nelson Piquet. Inaugurado em 1974 e palco de grandes provas do automobilismo nacional, o espaço foi separado do restante do complexo esportivo da capital federal porque, na visão dos administradores da Terracap, poderia atrapalhar a concessão do Mané Garrincha, do ginásio Nilson Nelson e do Parque Aquático Cláudio Coutinho.

A Terracap é a companhia imobiliária pública do governo do Distrito Federal responsável pelo estádio e o autódromo. O entendimento foi de que são ramos muito distintos e dificilmente apareceria um interessado que pudesse tocar os dois projetos ao mesmo tempo.

Após estudos de viabilidades técnicas, a Terracap lançou o edital de um PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse), mas ainda falta definir qual modelo será adotado: parceria público-privada ou concessão. Será construído um boulevard na área localizada entre o estádio e o autódromo Nelson Piquet, com praça de alimentação, academia, cinema e teatro.