Governo do Rio anuncia suspensão da liminar contra licitação do Maracanã SÃO PAULO - A Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargadora Leila Mariano, suspendeu nesta segunda-feira a liminar que impedia a continuação do processo de concessão do Maracanã ao consórcio vencedor, formado pela IMX de Eike Batista, a construtora Odebrecht e a norte-americana AEG.